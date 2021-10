Razer Zephyr: Podświetlana maseczka za 109,99 euro

Przed pandemią wiele rzeczy wydawało się trudnych do wyobrażenia. Na przykład to, by producent klawiatur, myszy i innych akcesoriów dla graczy zajął się produkcją maseczek. I to z podświetleniem.

Podczas niedawno zakończonego wydarzenia RazerCon 2021, amerykańska firma zaprezentowała sporo nowości. W tym Razer Zephyr, rozwinięcie koncepcji Project Hazel pokazanej na początku roku.

Zarejestrowane przez FDA i przetestowane laboratoryjnie pod kątem 99 proc. BFE (stopień filtracji bakteryjnej), filtry Razer Zephyr klasy N95 z dwukierunkową ochroną mają działać trzy razy dłużej niż jednorazowe maski i zapewniają ochronę zarówno wdychanego, jak i wydychanego powietrza.

Zaprojektowany z aktywną cyrkulacją, Razer Zephyr jest wyposażony w dwie komory wymiany powietrza, które umożliwiają swobodny przepływ powietrza do i z noszonego oczyszczacza powietrza.

Zephyr ma parę wentylatorów o dwóch prędkościach działania (4200/6200 obrotów na minutę), które umożliwiają zwiększoną cyrkulację powietrza.

Jest wreszcie przezroczysta konstrukcja z warstwą powłoki przeciwmgielnej i wewnętrznym oświetleniem zapewniającym wyraźny wyraz twarzy.

Jest też coś, o czym da się napisać przy właściwie każdym produkcie tej firmy, czyli podświetlenie Razer Chroma RGB.

A ile to wszystko kosztuje?

• Razer Zephyr to koszt 109.99 euro.

• Razer N95 Grade Filter Pack (zestaw 10 filtrów): 34,99 euro.

• A zestawRazer Zephyr Starter Pack (Zephyr i trzy zestawy filtrów N95): 159,99 euro.