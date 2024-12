Jak dawniej obchodzono Mikołajki

Święty Mikołaj jest jednym z najbardziej znanych Świętych i to nie tylko wśród chrześcijan. Do jego globalnej popularności przyczyniła się m.in. reklama Coca Coli z 1930 r…. Postać Mikołaja, którą znamy z reklamy wymyślono w USA i bardzo różni się od wizerunków świętego znanego choćby z obrazów. Kult Mikołaja z Myry rozpoczął się w Kościele Wschodnim mniej więcej 200 lat po Jego domniemanej śmierci, którą datowano na 6 grudnia 342 roku.

Natomiast życiorys świętego, powstał znacznie później i był odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie ze strony wiernych. O Świętym Mikołaju powstało wiele legend i one głównie kształtują nasze wyobrażenie o Nim. Często trzyma mieszek z pieniędzmi, albo trzy złote kule/grudki złota, na pamiątkę podarku, którym obdarował trzy ubogie siostry, dzięki czemu mogły wyjść za mąż, a nie pracować na ulicy. Inna legenda przekazuje wiadomość o interwencji świętego w przypadku niesłusznie skazanych na śmierć trzech młodzieńców.