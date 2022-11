Co się stało w miejscowości Przewodów? Są nieoficjalne informacje o zabłąkanych rakietach

Godz. 20.46

Aneta Karpiuk, starosta hrubieszowski jest po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Jedzie na miejsce zdarzenia. Nie udziela żadnych informacji. Sama czeka na oficjalne.

Godz. 20.24

CNN także podaje informacje o uderzeniu rakiet na terytorium Polski. O godzinie 21 odbędzie się posiedzenie polskiego rządu.

Godz. 19.58

Agencja Associated Press podała właśnie, powołując się na wysokiej rangą urzędnika wywiadu USA, że „rosyjskie pociski trafiły do ​​Polski będącej członkiem NATO, zabijając dwie osoby”.

Godz. 19.45

Pracownica stacji paliw w Sitnie (droga na Hrubieszów) mówi naszej reporterce, że jakieś dwie godziny temu trasą zaczęły jechać pojazdy wojskowe i policyjne. Wszystkie na sygnałach. Taki przejazd trwał około godziny.

Godz. 19.43

Portalmilitarny.pl podaje, że wszystko wydarzyło się ok. godz. 15.40, a więc około dwóch godzin po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Godz. 19.37

Ukraińskie (i nie tylko one) media podają, że miałby to być dwie rosyjskie rakiety.

One or two Russian stray missile(s) reportedly hit Polish territory near Przewodów killing two Polish civilians.



We are waiting for more information. https://t.co/bKZsQ6bW5k pic.twitter.com/HQoRDobLWy