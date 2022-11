Rzecznik rządu, Piotr Mueller podał, że przez całą noc będzie wyjaśniane to, co wydarzyło się w powiecie hrubieszowskim. Tam, przypomnijmy, około godziny 15.40 doszło do wybuchu w suszarni zboża. Zginęły dwie osoby.

Nieoficjalnie jest mowa o tym, że spadły tu dwie rakiety.

Wybuch w Przewodowie.

- W związku z zaistniałą sytuacją wdrożono procedury, które są przewidziane w takiej sytuacji, w tym m.in. przed chwilą zdecydowano o tym, aby podwyższyć gotowość niektórych jednostek bojowych, wojskowych na terenie Polski oraz zwiększyć gotowość bojową jednostek służb mundurowych na terenie naszego kraju — powiedział rzecznik rządu.

Świadkowie o tym, co się wydarzyło w Przewodowie.

Z kolei prezydent Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO i jest w nim w kontakcie.

– Rozmawiamy także z sojusznikami, jestem w stałym kontakcie z doradcą do spraw bezpieczeństwa - powiedział Jacek Siewiera, szef BBN. - Sprawdzamy, czy pojawiają się przesłanki, aby uruchomić art. 4. NATO - dodał.

Brzmi on następująco: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron"