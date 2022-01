Grozi mu nawet 8 lat więzienia. Miał siedzieć w domu, a złapała go drogówka

Hrubieszowska policja, informując o sprawie, zachowanie mężczyzny nazywa „skrajną nieodpowiedzialnością”. Mężczyzna został zatrzymany przez patrol drogówki, ale nie przez to ma kłopoty. Po sprawdzeniu danych 23-latka okazało się, że miał w tym czasie przebywać w domu, bo przeprowadzony test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny.

– Za złamanie obowiązujących przepisów 23-latkowi grozi kara grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych – informuje policja i dodaje, że sprawa zostanie skierowana także do prokuratury, która sprawdzi, czy „mężczyzna sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób”. – Wtedy 23-latek będzie odpowiadał za przestępstwo, za które grozi kara do 8 lat pozbawiania wolności – dodają mundurowi i przypominają, że osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych.