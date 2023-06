Hrubieszów. Odwołany dyrektor wraca na stanowisko. Formalnie nigdy go nie stracił

Badanie opinii - czym jest i jak je przeprowadzić?

Badanie opinii to proces zbierania i analizowania informacji na temat postaw, przekonań, preferencji lub zadowolenia grupy ludzi. Te dane są potem wykorzystywane do kształtowania strategii, tworzenia produktów, usług, a nawet polityki publicznej. Jest to kluczowe narzędzie dla organizacji, które chcą lepiej zrozumieć swoją grupę docelową i podjąć efektywne decyzje.