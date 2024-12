Wczoraj w Zosinie, dzisiaj w Hrebennem. Betlejemskie Światło Pokoju wędruje na Ukrainę

We wczorajszej uroczystości w Zosinie, poza harcerzami wzięli udział również duchowni, żołnierze, strażnicy graniczni obu krajów, a także przedstawiciele samorządów. Miasto Hrubieszów reprezentowała w trakcie przekazania ognia sekretarz Marta Mazek.

Na dzisiaj podobne wydarzenie zaplanowano na granicy z Ukrainą w Hrebennem.

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczeła się w Polsce 15 grudnia. Wówczas nasi harcerze odebrali je z rąk słowackich skautów. Spotkali się w Spiskie Podhradie.

„W tym roku, Światło nie wyruszyło z Beltejem, a z Górnej Austrii. Tym ważniejsze jest, aby ten symbol pokoju, braterstwa i jedności, których tak często brakuje, trafił do jak największej liczby osób. W tym roku przekazujemy Światło z przesłaniem Kochaj czynem, które zachęca nas wszystkich do tego, aby nawet małymi działaniami budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Żeby pomagać innym i być uważnym na to, co się dzieje wokół nas” – powiedziała naczelniczka ZHP harcmistrzyni Martyna Kowacka.

Betlejemskie Światło Pokoju wędruje z rąk do rąk co roku. To międzynarodowa sztafeta, w ramach której płomień obiega cały świat. Niesie nadzieję, miłość i pokój do każdej rodziny. Harcerze w Polsce z ogniem odwiedzają też przed świętami wiele instytucji i organizacji.