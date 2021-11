Zmienią władzę w powiecie hrubieszowskim? Można organizować referendum

Celem przygotowywanego od początku maja referendum jest odwołanie Rady Powiatu Hrubieszowskiego. Inicjatorzy rozpoczynając całą procedurę tłumaczyli, że obecne władze działają na szkodę społeczności lokalnej i dlatego są zmuszeni do takich działań. Po weryfikacji list z podpisami mieszkańców, którzy poparli ideę organizacji referendum i ocenie czy inicjatorzy dopełnili wszystkich formalności - komisarz wyborczy ich wniosek odrzucił.

Jak wyjaśniał w swoim postanowieniu, zrobił to z powodu stwierdzenia niedającego się usunąć uchybienia wniosku. W ocenie komisarza, inicjatorzy nie wywiązali się z obowiązku poinformowania mieszkańców o przedmiocie zamierzonego referendum wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z przepisami powinni to zrobić w gazecie codziennej.

- W przypadku gminnych wystarczy, że organizatorzy poinformują mieszkańców o swoich zamiarach na tablicach ogłoszeń czy portalach internetowych. Jeśli chodzi o referenda powiatowe, która są organizowane bardzo rzadko, trzeba zamieścić ogłoszenie w codziennej prasie ogólnodostępnej ma terenie danego powiatu. Inicjatorzy referendum opublikowali informację w Dzienniku Wschodnim ale już po terminie – tłumaczono wówczas w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.

Marta Wierzbicka, przewodnicząca komitetu referendalnego złożyła skargę na postanowienie komisarza.

Właśnie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zapadł wyrok w tej sprawie. Jest po myśli mieszkańców.

- Sąd nie zgodził się z oceną komisarza wyborczego z Zamościa. Uznał, że inicjatorzy referendum wypełnili obowiązek zgodnie z ustawą o referendum art 13 ust 1-3. – tłumaczy sędzia Robert Hałabis, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie motywację rozstrzygnięcia i uznanie spełnienia warunku formalnego przez grupę mieszkańców.

Sąd odwołał się do uchwały Nr 61/2021 PKW z 24 maja w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego gdzie czytamy, że informacje o przedmiocie zamierzonego referendum mogą zostać umieszczone także na stronach internetowych dotyczących mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego.

A tak było w tym przypadku. Inicjatorzy referendum w powiecie hrubieszowskim oprócz ogłoszeń w Tygodniku Zamojskim informowali o swoim zamiarze w mediach społeczościowych i na portalu LubieHrubie.

- Nie ukrywam, że bardzo cieszy mnie decyzja sądu administracyjnego i korzystny wyrok dla mieszkańców naszego powiatu, którzy poparli referendum. Mam nadzieję, że do referendum dojdzie bo zmiana rządzących w powiecie to jedyna szansa na powrót do normalności – komentuje Marta Wierzbicka.

Wydany 4 listopada wyrok nie jest prawomocny.

- Stronom postępowania (zarówno skarżącym, jak i komisarzowi wyborczemu) przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. W takim przypadku zaskarżony wyrok podlega kontroli w postępowaniu kasacyjnym. W razie niezaskarżenia wyroku w przewidzianym ustawą terminie stanie się on prawomocny. A na podstawie wyroku uwzględniającego skargę komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum. Przeprowadza się je w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie albo od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego – wyjaśnia sędzia Robert Hałabis, pytany jakie będą dalsze losy całej sprawy.