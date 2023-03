Trzygwiazdkowy pensjonat zamiast opuszczonej szkoły

- Pierwotnie nasi radni skłaniali się, aby poszkolny budynek wydzierżawić na działalność gospodarczą – mówi Tomasz Antoniuk, wójt gminy Urszulin. – Niestety: ofert nie było. W tej sytuacji podjęliśmy próbę sprzedaży szkoły. Znalazł się nawet inwestor zainteresowany urządzeniem w niej domu pomocy społecznej lub miejsca, które świadczyłoby usługi opiekuńcze dla osób starszych. Ale i te próby spełzły na niczym.

Kolejnym rozwiązaniem miała być próba sprzedaży szkoły. Przez całe cztery kolejne lata zainteresowanych jednak nie było.

– Wobec takiego stanu rzeczy w 2018 roku podjęliśmy desperacką decyzję ulokowania w dawnej szkole „usług wspierających rozwój turystyki i kultury” na naszym terenie – dodaje wójt Antoniuk. – W rachubę wchodzi baza noclegowa z zapleczem socjalnym, wypożyczalnia rowerów i warsztat do ich naprawy i serwisowania. Opracowaliśmy dokumentację projektową i już w 2021 roku w ramach środków Polskiego Ładu pozyskaliśmy na nasz projekt ponad 4,2 mln zł.

Problemem było wyłonienie wykonawcy. Zawiniła galopująca inflacja i karuzela cen na materiały budowlane. W końcu zadania podjęła się firma budowlana z Białej Podlaskiej. Kilkanaście dni temu przejęła PLAC BUDOWY i rozpoczęła szeroko zakrojone prace. Obejmują one przede wszystkim przebudowę wnętrz i adaptację nieużytkowanego dotąd wysokiego poddasza. Ze wszystkim firma ma się uporać do końca przyszłego roku.

W nowym pensjonacie projektant przewidział miejsca dla około 50 gości. W cenie za nocleg będą wliczane także śniadania.

– Na pewno w naszym pensjonacie nie będzie wesel – podkreśla wójt. – Zależy nam natomiast na zorganizowanych grupach, na przykład rowerzystów oraz rodzinach z dziećmi. Dlatego projekt uwzględnia także budowę dużego placu zabaw. Sportowe boisko już tam jest. Z założenia stara szkoła ma być bazą wypadową do najatrakcyjniejszych miejsc w okolicy, a takich przecież u nas nie brakuje. W tym kontekście wystosowałem już do starosty włodawskiego wniosek o rozpatrzenie możliwości wybudowania bezpiecznej ścieżki rowerowej, na początek z Wereszczyna do Urszulina. Chodzi nam o skomunikowanie wereszczyńskiego pensjonatu z istniejącymi już, bądź planowanymi ścieżkami rowerowymi w gminie.

Prowadzeniem pensjonatu ma się zajmować nie sam Urząd Gminy lecz powiązana z nim specjalnie w tym celu powołana spółka lub spółdzielnia. Wśród zatrudnionych znajdą się też organizatorzy turystyki, którzy będą podpowiadali gościom turystyczne marszruty i lokalne atrakcje. Między innymi celem wypadów będą mogły być wyremontowane w ostatnim czasie wiejskie świetlice. Na przykład w Starym Załuczu, przy turystycznej ścieżce „Spławy” turyści będą mogli zajrzeć do tamtejszej kawiarenki i zapoznać się z tajnikami zielarstwa. Specjalnością świetlicy w Woli Wereszczyńskiej są warsztaty z tradycyjnego tkactwa. Z kolei w Dębowcu letnicy będą mogli nauczyć się domowego wypieku chleba.

Wójtowi, radnym i absolwentom szkoły zależy, aby w nowym pensjonacie zaakcentować pierwotne przeznaczenie budynku. Sposobem na to mają być wyeksponowane gabloty ze zdobytymi przez uczniów pucharami oraz zachowanymi pomocami naukowymi.