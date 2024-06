Jak wypił, robił się agresywny. Mąż sadysta aresztowany

0 A A

Sąd zdecydował, że na wyrok 38-latek ma czekać za kratkami (fot. KPP Janów Lubelski)

Był już karany za znęcanie się nad żoną, ale niczego go to nie nauczyło. Po pijanemu 38-latek robił się agresywny, więc po kolejnej interwencji sąd uznał, że trzeba go izolować.

