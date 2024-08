Janów Lubelski na zdjęciach z 1969 r.

Janów Lubelski jest jednym z historycznych miast Lubelszczyzny. Janów Lubelski powstał na miejscu wsi Biała w 1640 roku. Król Władysław IV 21 lipca 1640 roku podpisał w Warszawie przywilej lokacyjny. Powodem utworzenia miasta była chęć stworzenia centrum dla okolicznych dóbr Ordynacji Zamojskiej, a także rozwój gospodarki folwarczno-gospodarczej. Przez wieś Białą przechodził trakt z Turobina poprzez Malinie do Goraja oraz przez Zdziechowice do Zawichostu nad Wisłą. Już w połowie XVII wieku kupcy udający się z Zamościa do Sandomierza korzystali z drogi przez Szczebrzeszyn, Radzięcin, Kocudzę, Janów i Zaklików.



Jego zabudowę ukształtowały dwa okresy, etap pierwszy to XVII wieczna lokacja Starego Miasta jako części Ordynacji Zamojskiej, etap drugi to XIX wieczne Nowe Miasto powstałe w wyniku rozwoju przemysłu sukienniczego, rozwoju funkcji administracyjnych Janowa, który od 1816 r. stanowił centrum Obwodu Ordynacji Zamoyskiej i działalności Ordynata Stanisława Kostki Potockiego.