S12, S17 i S19. Plany lubelskich drogowców na 2021 rok

O tym, co lubelscy drogowcy zrobili w 2020 roku można przeczytać tutaj.

Teraz jednak pora myśleć o zadaniach na 2021 rok. A jednym z poważniejszych będzie budowa obwodnicy Chełma. Nowa trasa będzie przebiegać po zupełnie nowym śladzie i ominie miasto od północy.

S12

- W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, wiadukty, dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej i przejścia dla zwierząt oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej – wylicza Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Zaznacza, że wyłonienie wykonawcy i podpisanie z nim umowy planowane jest w pierwszej połowie 2021 r. Prace budowlane mają być prowadzone w latach 2023-2025.

Przypomnijmy, że ta obwodnica to część drogi S12. Na pozostałych trzech odcinkach trasy (od Piask do Dorohuska) trwają prace projektowe, a budowa planowana jest latach 2024-2026.

S19

- W 2021 r. wyłonimy także wykonawcę trasy Lublin - Lubartów w ciągu S19. Do przetargu stanęło 12 firm. W tej chwili trwa badanie wszystkich ofert. Podpisanie umowy z wykonawcą, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie trasy, planowane jest w I kwartale 2021 r., a rozpoczęcie robót na przełomie III i IV kwartału 2022 r. - mówi Minkiewicz.

Co do innych części „dziewiętnastki”, które jeszcze nie są w budowie, to trwają prace projektowe. - Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargów na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Z kolei dla mazowieckiego odcinka S19, od granicy z woj. podlaskim do granicy z woj. lubelskim (ok. 33 km), opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej – informuje rzecznik.

S17

Będą też prowadzone prace nad budową S17. W 2021 r. GDDKiA zamierza ogłosić przetargi na wykonawców fragmentu trasy od węzła Zamość Wschód do Hrebennego o łącznej długości ponad 47 km.

100 obwodnic

Tak nazywa się jeden z rządowych programów drogowych, w ramach którego na terenie województwa lubelskiego mają powstać obwodnice siedmiu miejscowości. - Dla wszystkich z nich Minister Infrastruktury podpisał już programy inwestycji, z czego dla czterech prowadzimy już prace przygotowawcze. W przyszłym roku planujemy ogłosić przetargi na realizację obwodnic Dzwoli i Gorajca w ciągu DK74 – przypomina Minkiewicz.

Jeśli chodzi o Janów Lubelski, to ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w II kwartale 2024 r.

W II kwartale 2021 r. Planowane jest ogłoszenie przetargu na obwodnicę Dzwoli.

Obwodnica Gorajca jest na etapie prac przygotowawczych. Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a kolejnym krokiem będzie m.in. opracowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej oraz geologicznej. Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego i budowę drogi planowane jest w III kwartale 2021 r.

Ogłoszenie przetargu na obwodnicę Szczebrzeszyna planowane jest w IV kwartale 2023 r.

W tym roku na dobrą sprawę drogowcy rozpoczną pracę nad obwodnicami Łęcznej, Zamościa i Łukowa.

- Budowa obwodnic Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna oraz Zamościa to jeden z elementów gruntownej przebudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku od Janowa Lubelskiego do granicy państwa w Zosinie. Trasa dostosowana będzie do standardów drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). W tym roku zakończyła się przebudowa DK74 na odcinku Frampol - Gorajec. Na ok. siedmiokilometrowym odcinku jezdnia została wzmocniona, poszerzona i ma obecnie szerokość od 7 do 14 m. Wartość robót to ok. 58,3 mln zł. - informuje rzecznik drogowców.

Plany na ten rok zawierają też inne, mniejsze zadania. To np. przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy DK63 od granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego do Łukowa.

- Pracujemy też nad dokumentacją, dotyczącą rozbudowy drogi krajowej nr 48 w Dęblinie i od granic miasta do Moszczanki. Chodzi o blisko 8 km drogi, od mostu na Wiśle do końca zjazdu z wiaduktu nad linią kolejową w Dęblinie oraz od granic miasta do Moszczanki – informuje Minkiewicz.