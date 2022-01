Psychiatra z Lublina: Epidemia pogłębiła stany pacjentów, u których wcześniej stwierdzono zaburzenia psychiczne

W poszukiwaniu smacznej wędliny. Jeden sklep, dwa włamania, ta sama osoba

Szalona konsekwencja, a do tego sporo włożonej pracy - można by to było nawet pochwalić, gdyby nie fakt, że mówimy o kradzieżach z włamaniem. Pewien mieszkaniec Chełma miał bardzo pracowity koniec 2021 roku. Włamał się dwa razy do tego samego sklepu i zabrał nie lada "łupy"