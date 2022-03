40 zł za każdy dzień schronienia dla uchodźcy z Ukrainy. Szczegóły

O tych działaniach w poniedziałek mówili wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker. Przypomnieli, że w niedzielę do Polski dotarło 82 kolejnych uchodźców. W sumie, w naszym kraju jest już blisko 1,8 mln takich osób. Wieloma z nich opiekują się Polacy, przyjmując Ukraińców do własnych domów.

Przyjęta przez parlament ustawa pomocowa zapewnia, że osoby pomagające w taki sposób otrzymają 40 zł dziennie za każdą osobę. – Aby zrekompensować koszty pomocy – powiedział Wąsik i dodał, że w poniedziałek lub we wtorek zostanie wydane rozporządzenie, które określi wzór wniosku, jaki będą mogły składać polskie rodziny w urzędach gminy po to, aby otrzymać to refinansowanie poniesionych kosztów.

- Świadczenie dla polskich rodzin, które przyjęły do siebie obywateli Ukrainy, będzie obowiązywało 60 dni, w wyjątkowych sytuacjach, indywidualnie rozpatrywanych, ten okres może zostać przedłużony – dodał wiceminister.

Z koeli Szefernaker mówił o akcji nadawania numeru PESEL Ukraińcom. Do urzędów gmin i punktów recepcyjnych zostało już wysłanych 750 tys. ulotek, po ukraińsku, które wyjaśniają, na czym polega proces rejestracji.

– Złożony wniosek o nadanie PESEL nie blokuje możliwości wyjazdu na Zachód, nie blokuje też kwestii związanych z powrotem do Ukrainy – dodał wiceminister.

Proces nadawania PESEL rozpocznie się 16 marca. Szefernaker uczula, żeby nie wszyscy Ukraińcy tego dnia zamierzali załatwić sprawy urzędowe. – Apelujemy, by nie wszyscy pierwszego dnia udali się do urzędów w celu rejestracji, ponieważ będzie tam problem logistyczny, aby wszystkich obsłużyć – przyznał.