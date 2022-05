Brzmi tajemniczo, ale ma obniżyć raty kredytów hipotecznych. Co to jest Overnight Polonia?

To część rządowego planu pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dziś raty ich zobowiązań są o kilkaset złotych wyższe niż kilka miesięcy temu. To przez podnoszenie stopy procentowej, co robi Rada Polityki Pieniężnej walcząc z inflacją.

Jeszcze w kwietniu Mateusz Morawiecki ogłosił założenia planu pomocowego. Będzie można skorzystać, raz na kwartał, z wakacji kredytowych. W Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie więcej pieniędzy, aby więcej osób mogło z niego skorzystać. Stawka WIBOR ma zostać zniesiona i zastąpiona nową.

WIBOR – wyjaśnijmy - to wysokość oprocentowania według którego banki pożyczają sobie pieniądze. Jego wysokość ma olbrzymie znaczenie dla wysokości raty kredytu.

Czym zostanie zastąpiony WIBOR? Morawiecki wyjawił to na wtorkowej konferencji prasowej. - Wprowadzimy mechanizmy od 1 stycznia 2023 r., które pomogą obywatelom w spłacie kredytu poprzez niższą wartość referencyjną. Wskaźnik WIBOR zostanie obniżony do wypracowanej nowej stawki. Jeśli sektor bankowy tego nie wypracuje, to będzie to stawka Overnight Polonia.

Overnight Polonia to – tak jak WIBOR - stawka rozliczeń międzybankowych, niższa i ustalana w inny sposób. Określa ją NBP otrzymując dane o transakacjach bankowych. Jest publikowana codziennie o godzinie 17.

Gdy pod koniec kwietnia serwis Businessinsider spekulował na ten temat to wyliczał, że stawka Polonia wynosiła o 1,65 pkt proc. mniej, niż WIBOR. Gdyby ją wówczas zastosować w kredytach, to rata w wysokości 2150 zł wyniosłaby 1,8 tys. zł.