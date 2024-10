Coraz więcej rosyjskiej dywersji w Polsce. ABW przerywa milczenie

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otwarcie podaje, że te działania „są inicjowane i koordynowane przez rosyjskie służby specjalne”.

W ubiegłym roku funkcjonariusze ABW wykryli i rozpracowali siatkę szpiegowską, która się tym zajmowała. Dotychczas skazano 16 osób, w tym 12 obywateli Ukrainy, 3 obywateli Białorusi oraz 1 obywatela Federacji Rosyjskiej.

„W 2024 roku aktywność grup dywersyjnych działających na terytorium RP z inspiracji służb rosyjskich zdecydowanie nasiliła się. Celem stały się przede wszystkim obiekty cywilne, w tym magazyny i sklepy wielkopowierzchniowe, a metodą – podpalenia” - czytamy w komunikacie ABW. Coraz częściej, forma tych działań ma znamiona terrorystyczne.

„Osoby realizujące zadania na zlecenie rosyjskich służb specjalnych były zaangażowane m.in. w dystrybucję w Europie przesyłek kurierskich, zawierających zakamuflowane substancje zapalające oraz mechanizm czasowy, które ulegały zapłonowi w czasie transportu” - dodaje w raporcie ABW.

Jak wynika z jej ustaleń, na szpiegów rekrutowani są zwłaszcza młodzi ludzie, którzy pochodzą z państw byłego ZSRR, m.in. Ukrainy i Białorusi. Co więcej, nierzadko są oni powiązani ze środowiskami przestępczymi. „Ich główną motywację do podjęcia współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi stanowi czynnik finansowy. Osoby te nie zawsze kierują się pobudkami ideologicznymi, często deklarują poglądy antyrosyjskie, co i tak nie przeszkadza im w realizacji działań de facto przeciwko Ukrainie i państwom Zachodu” - podaje dalej ABW. Kanałem komunikacji są najczęściej media społecznościowe i komunikatory internetowe, a wynagrodzenie jest przekazywane głównie w kryptowalutach. Taki sposób działania znacząco utrudnia służbom wykrycie faktycznych zleceniodawców.

Działania dywersyjne mają zasiać panikę i strach wśród Polaków i zniechęcić również inne państwa do wsparcia Ukrainy.

„Polskie organy bezpieczeństwa prowadzą zakrojone na szeroką skalę czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze” – zapewnia AWB. Również w skali międzynarodowej. Obecnie prokuratura nadzoruje kilka śledztw dotyczących działalności dywersyjnej, które powierzono do prowadzenia ABW oraz policji. W ich toku dotychczas zarzuty postawiono ok. 20 podejrzanym.