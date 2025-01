Darmowa apteczka od NFZ? To oszustwo

Oszuści rozsyłają emaile, które na pierwszy rzut oka wyglądają na oficjalne wiadomości od NFZ. Ich odbiorcy dowiadują się, że zostali wybrani do otrzymania apteczki o nazwie „zestaw Medicare Kit”. Wiadomość zawiera zdjęcie produktu, a nawet logo Funduszu.

W treści wiadomości znajduje się link „Wypełnij ankietę teraz”, który przekierowuje na stronę łudząco podobną do oficjalnej witryny NFZ. Tam użytkownik proszony jest o podanie swoich danych kontaktowych, adresu wysyłki oraz danych karty płatniczej, ponieważ rzekoma wysyłka kosztuje 8 złotych. To mechanizm, który oszuści wykorzystują do wyłudzenia pieniędzy.

NFZ przypomina:

- Narodowy Fundusz Zdrowia NIE WYSYŁA maili z ofertą apteczki, NIE SPRZEDAJE niczego w internecie i NIE ŻĄDA żadnych pieniędzy, ani danych do płatności.

- Nie klikaj linku, który pojawia się w wiadomościach email z rzekomą ofertą „darmowej apteczki” i nie przekazuj danych w ankiecie – MOŻESZ STRACIĆ DANE I PIENIĄDZE!

- Jeśli masz wątpliwości, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI przez bezpłatną i całodobową infolinię 800 190 590 lub POWIADOM NAJBLIŻSZĄ JEDNOSTKĘ POLICJI