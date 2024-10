Donald Tusk zniesie prawo do azylu? Liczba wniosków o ochronę rośnie lawinowo

Do końca września w Polsce wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce złożyło 12,3 tys. osób. To o 80 proc. więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku – podał Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Najwięcej, bo 60 proc. wniosków złożyli obywatele Ukrainy i Białorusi. To pokłosie nadal trwającej wojny na Ukrainie i sytuacji politycznej w regionie, szczególnie polityki wewnętrznej Białorusi. Wnioski składało odpowiednio 4,5 tys. obywateli Ukrainy i 2,9 tys. osób z Białorusi. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Rosji (0,8 tys.), Somalii i Erytrei (po 0,5 tys. osób).

– Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej (w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej), jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa – podano na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Do końca września wydano 8,4 tys. decyzji. Warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 4,8 tys. obcokrajowców. Było to 2,3 tys. Ukraińców, 2,1 tys. Białorusinów i 150 Rosjan.

Negatywne decyzje wydano w 1,2 tys. przypadków. Postępowania dotyczące 2,4 tys. osób zakończyły się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli Syrii (0,3 tys. osób), Somalii (0,3 tys. osób) i Rosji (0,3 tys. osób).