Wiadomo już jakie wyrażenie zostało Młodzieżowym Słowem roku. Wybór padł na „essa”.

Właśnie zakończył się coroczny konkurs, w którym internauci, a następnie eksperckie jury, wybierało Młodzieżowe Słowo Roku.

Ten konkurs zawsze cieszy się ogromną popularnością. Młodzi chcą wiedzieć, czy wygra ich faworyt, starci dociekają, co oznacza to słowo.

W poprzednich edycjach wygrywały takie słowa jak dzban, alternatywka, a rok temu śpiulkolot.

W tym roku wiele osób liczyło na zwycięstwo słowa Gilbert. To wypromowane w internecie określenie geniusza.

Młodzieżowe Słowo Roku 2022

W tej edycji konkursu Młodzieżowym Słowem Roku została „essa”. To wielofunkcyjne wyrażenie, które trudno jednoznacznie zaszufladkować. Może to być wyraz ekscytacji, może to być przywitanie albo pożegnanie.

To słowo radosne, pozytywne, pełne luzu. Stąd właśnie takie wyrażenia jak „mieć essę” albo „być na essie”.

Jury doceniło także „odklejkę” – oznacza stan, albo osobę, która jest trochę zdezorientowana i nie jest „przyklejona” do rzeczywistości.

Jury wskazało także inne, ciekawe słowa. To „popkornina”, „dyntka”, ”slay” czy „łymyn”.

Młodzieżowe Słowa Roku 2022. Finaliści