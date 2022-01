Napisy na kościele Św. Krzyża w Warszawie. Areszt dla podejrzanego

W niedzielę sąd na wniosek prokuratury aresztował mężczyznę. Z uzasadnienia decyzji wynika, że sąd powołał się na możliwość mataczenia, potencjalną wycenę szkody, a także nieprzyznanie się do winy i odmowę składania wyjaśnień.

Obrońca zatrzymanego przekonuje, że jest bardzo zdziwiony taką decyzją sądu.

– Chciałbym zwrócić uwagę, że na tym etapie nie możemy mówić o zniszczeniu. To nie zostało przez prokuraturę ustalone, czy to jest zniszczenie czy uszkodzenie, czy ta farba jest zmywalna, czy nie. To jest zbyt wczesny etap, żeby na ten temat się wypowiadać. Na ten moment mamy podejrzenie zniszczenia – powiedział mec. Bartosz Obrębski.