Nie mogli się doprosić o „zebrę”, więc sami ją wymalowali. Policja szuka sprawców wykroczenia

Jak zrobić własne ozdoby choinkowe? - Najpopularniejsze ozdoby choinkowe

Własnoręczne wykonywanie ozdób choinkowych to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i dodanie osobistego charakteru świątecznemu wystrojowi. Istnieje wiele sposobów na zrobienie własnych ozdób i bombek, a możliwości są ograniczone tylko przez twoją wyobraźnię. Jednym z łatwych sposobów na zrobienie własnych ozdób jest ponowne wykorzystanie przedmiotów, które już masz w domu. Starą biżuterię, guziki, a nawet papier z odzysku można zamienić w piękne i niepowtarzalne ozdoby choinkowe. Jeśli masz ochotę na odrobinę szaleństwa, możesz też zrobić własne ozdoby z gliny, tkaniny, a nawet drewna. Innym świetnym sposobem na spersonalizowanie choinki jest dodanie do niej ozdób z własnych zdjęć. Możesz wydrukować zdjęcia swojej rodziny, przyjaciół lub zwierząt i przykleić je metodą Mod Podge na drewniane ozdoby. Możesz też wykazać się kreatywnością i przekształcić swoje zdjęcia w zabawne kształty, takie jak bałwanki, renifery czy choinki. Jeśli chcesz być naprawdę kreatywny, możesz nawet zrobić własną choinkę! Prostą gwiazdę lub anioła możesz zrobić z papieru, tkaniny, a nawet materiałów z recyklingu. A jeśli jesteś bardzo ambitny, możesz nawet stworzyć szopkę z Jezusem, Maryją i Józefem. Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się udekorować swoje drzewko, robienie własnych ozdób to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i dodanie osobistego charakteru do świątecznego wystroju. Bądź więc kreatywny i baw się dobrze!