Nocne liczenie Terytorialsów. Otrzymali pilne wezwanie

Jak poinformowało dzisiaj dowództwo WOT-u, żołnierze tej formacji w nocy otrzymali sygnał do natychmiastowego stawienia się w swoich jednostkach. Był to jeden z elementów tzw. certyfikacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej zadaniem było sprawdzenie ilu żołnierzy zareaguje na wezwanie i zmieści się w określonym czasie.

- Żołnierze przemieszczający się do jednostek, to element ćwiczenia - nie ma to związku z jakimkolwiek zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, ani z działaniami wojennymi w Ukrainie - zaznaczono w wydanym komunikacie.