Obserwacja i identyfikacja. Ćwiczenia z dronami kamikadze

System amunicji krążącej WARMATE to bezzałogowy statek powietrzny, przeznaczony do ataku na wrogie oddziały i lekko opancerzone pojazdy.

Do jego głównych zadań należy zwiad, śledzenie, rozpoznanie i eliminacja celu.

Najnowsza wersja WARMATE, znajdująca się na wyposażeniu 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w fazie ataku nie wykorzystuje silnika, co czyni ją bezgłośną i utrudnia wykrycie do samego uderzenia w cel.

Przez około 60 minut może unosić się nad danym obszarem w oczekiwaniu na wybór celu, a następnie uderzyć bezpośrednio w obiekt, ulegając przy tym zniszczeniu. Stąd jego potoczna nazwa „dron kamikadze”. Wsparcie WARMATE może zapewnić przewagę na polu walki, bez potrzeby wysyłania żołnierzy bezpośrednio w rejon prowadzonych działań.

I właśnie wykorzystanie takiej amunicji krążącej było tematem szkolenia na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie. W miniony weekend ćwiczyli operatorzy systemu WARMATE z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. A wszystko pod okiem instruktorów z kompanii wsparcia 2 LBOT.

Scenariusz zajęć zakładał część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem platformy treningowej. Operatorzy doskonalili procedury przedstartowe, obsługę części naziemnej systemu, sterowanie urządzeniem w różnych trybach lotu, prowadzenie obserwacji, nawigację, wykrywanie oraz identyfikację wybranych celów.

Podczas takich szkoleń żołnierze posługują się wersją ćwiczebną urządzenia, która jest wykorzystywana wielokrotnie. Atak jest przerywany przed uderzeniem w cel, a operator po nabraniu wysokości przez płatowiec może przeprowadzić kolejne ćwiczebne uderzenia. Po zakończeniu ćwiczenia dron ląduje w wyznaczonym obszarze.

AK WARMATE znajduje się na wyposażeniu 2 Lubelskiej Brygady OT od grudnia 2022 roku.