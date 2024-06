Ostrzeżenie dla podróżujących S8 na Euro 2024. Śmiertelny wypadek

W piątek, 14 czerwca, na drodze ekspresowej S8 doszło do śmiertelnego wypadku na wysokości miejscowości Cieśle, na 60. kilometrze trasy w kierunku Wrocławia. Ciężarówka z przyczepą, wioząca betonowe szamba uderzyła w bariery i wjechała do rowu.



- Pasażer pojazdu ciężarowego zginął na miejscu, a kierowca z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Na miejscu zdarzenia trwają policyjne oględziny, a droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. W związku z wypadkiem, kierowcy podróżujący trasą Warszawa-Wrocław muszą korzystać z objazdu przez Szczodrów. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, a policja apeluje o ostrożność i cierpliwość - informują Służby Drogowe