Prognoza pogody. Weekend pochmurny i chłodny. Popada śnieg

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia.

W sobotę zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na południu, w centrum i na wschodzie o około 5 cm do 10 cm, na Pomorzu miejscami o około 15 cm. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura maksymalna od minus 2 st. C w rejonach podgórskich do 3 st. C lokalnie nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na wschodzie południowo-zachodni, na pozostałym obszarze na ogół zachodni i północno-zachodni, tylko nad samym morzem północny. Nad morzem wiatr okresami silny i bardzo silny, do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu, w rejonach podgórskich Karpat o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu kraju o około 5 cm, a w rejonach podgórskich Karpat o 10 cm do 15 cm. Temperatura minimalna od minus 4 st. C na południu do 2 st. C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat lokalne spadki do minus 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, do 45 km/h i w porywach do 80 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w Karpatach porywy do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie duże, na zachodzie miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady śniegu, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie, południu i w centrum kraju o około 5 cm, a w rejonach podgórskich Karpat o 10 cm do 15 cm. Temperatura maksymalna od około minus 3 st. C w rejonach podgórskich do 3 st. C nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, do 45 km/h i początkowo w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 4 cm. Temperatura maksymalna około 0 st. C. Lokalna śliskość. Wiatr umiarkowany, przejściowo w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Podczas opadów możliwe zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże, okresami przelotne opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 2-3 cm. Temperatura minimalna około minus 1 st. C. Lokalnie ślisko. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni, powodujący zawieje śnieżne.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 2-3 cm. Temperatura maksymalna około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.