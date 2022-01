Stanowczy głos Rady Medycznej w kontekście kurator Nowak

Pismo, w imieniu Rady Medycznej, podpisał główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Rada Medyczna podkreśliła, że szczepienie przeciw COVID-19 jest procedurą medyczną ratującą zdrowie i życie, pozwalającą na zmniejszenie tragicznych skutków pandemii.

"Jakiekolwiek twierdzenia podważające ten fakt nie tylko nie mają żadnego uzasadnienia naukowego, ale zniechęcając do szczepień zwiększają liczbę ofiar pandemii. W tym kontekście Rada Medyczna uważa, że negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych" - napisano w poniedziałkowym stanowisku Rady.

Rada Medyczna to organ pomocniczy premiera Mateusza Morawieckiego. W jej skład wchodzi przewodniczący prof. Andrzej Horban oraz ponad piętnastu ekspertów medycznych. Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych.

Kurator Nowak

To wystąpienie trzeba łączyć z kontrowersyjną wypowiedzią małopolskiej kurator Barbary Nowak. Na antenie Radia Zet stwierdziła ona, że jest przeciwniczką obowiązkowych szczepień wśród nauczycieli, a same szczepienia nazwała „eksperymentem”. Później przeprosiła za swoje słowa, ale wielu polityków zaczęło się domagać jej dymisji. Wśród nich była chełmska europosłanka Beata Mazurek, która w jednym z wpisów napisała: "Hej, Przemysław Czarnek, Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi".

Minister Czarnek

Minister na to pytanie odpowiedział w poniedziałek, za pośrednictwem Facebooka. „A propos pytań europoseł Beaty Mazurek i wielu innych, pojawiających się od piątku – w załączeniu zaświadczenie” – napisał, dodając uśmiechniętą emotikonkę. I załączył podpisany przez lekarza dokument z poniedziałkową datą, potwierdzający jego zdolność do wykonywania pracy. „Zdrowy – słuch prawidłowy!” – możemy przeczytać na zaświadczeniu.

Polityk w rozmowie z Dziennikiem potwierdza, że wpis jest autentyczny. – Bardzo lubię i szanuję panią europoseł Mazurek, która ma swój styl bycia w przestrzeni publicznej. Wszyscy zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Chciałem potwierdzić, że jestem zdrowy i z moim słuchem jest wszystko w porządku – komentuje Czarnek, gdy pytamy go o udzieloną partyjnej koleżance odpowiedź. Zapytany o sugestie dotyczące dymisji małopolskiej kurator oświaty, dodaje: – Bezzwłocznie podjąłem działania w tej sprawie. Pani kurator wycofała się ze swoich słów i przyznała, że nie będąc medykiem, nie powinna się na ten temat wypowiadać. Dalszą procedurę przekazałem wiceministrowi Tomaszowi Rzymowskiemu, który nadzoruje pracę kuratorów i wojewodzie małopolskiemu, jako bezpośredniemu przełożonemu. Co dalej? Najbliższe dni to wyjaśnią.