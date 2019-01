Oficjalnie: W sobotę pogrzeb zamordowanego Pawła Adamowicza

Do dramatycznych wydarzeń doszło w niedzielę tuż przed godz. 20 podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie odliczania do „światełka do nieba” do stojącego na scenie Adamowicza podbiegł mężczyzna, który zadał mu kilka ciosów nożem.

Prezydent został przewieziony do gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Miał poważne rany serca, przepony i narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Zmarł w poniedziałek.

Jeszcze tego samego dnia na ulicach wielu polskich miast odbyły się spontaniczne wiece pod hasłem „Stop Nienawiści”. W Lublinie na pl. Łokietka hołd zmarłemu prezydentowi w milczeniu oddało ponad 700 osób. We wtorek do połowy opuszczono flagę na balkonie lubelskiego Ratusza.

Także we wtorek apel do liderów politycznych i mediów wystosował zarząd Związku Miast Polskich. – Nasza debata publiczna jest od lat skrajnie i patologicznie przesiąknięta nienawiścią. (…) To musi się skończyć, zanim doprowadzi do kolejnych dramatów. Do tej pory można było udawać, że nie wie się, jakie są konsekwencje przekazów pełnych jadu. Po tej tragedii nikt już nie będzie mógł zasłaniać się niewiedzą. Apelujemy o opamiętanie. To być może ostatnia na nie szansa – czytamy w piśmie.

Pod wpływem tragicznych wydarzeń z funkcji prezesa Fundacji WOŚP zrezygnował jej pomysłodawca Jerzy Owsiak. – Uważam, że to barbarzyńskie zdarzenie, które miało miejsce na koncercie finałowym, musi mieć kogoś, kto także poczuwa się do odpowiedzialności za zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. I tak właśnie ja to czuję. Stąd ta rezygnacja z funkcji – napisał w liście do sztabów.

O zmianę decyzji do Owsiaka apeluje wielu internautów, którzy nie wyobrażają sobie nikogo innego na czele Orkiestry. W mediach społecznościowych ruszyła akcja #muremzaOwsiakiem. W internecie powstała też petycja adresowana do wieloletniego szefa WOŚP.

Do wtorku do godz. 17 podpisało się pod nią ponad 185 tys. osób.