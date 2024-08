„To nauczyło mnie ciężkiej pracy” – 19-latka z Biłgoraja w gronie 50. najlepszych studentów na świecie

● Przede wszystkim gratuluję sukcesu! Znalezienie się na liście 50 najlepszych studentów na świecie to chyba duże wyróżnienie. Jak się z tym czujesz?

Martyna Łuszczek: Dziękuję, niesamowicie mi miło! Właściwie przez to, że dużo się dzieje, do tej pory nie bardzo miałam przestrzeń, aby się z tą myślą oswoić. To wyjątkowe wyróżnienie, którego się nie spodziewałam. Bardzo się cieszę i czuję ogromną motywację do dalszej pracy naukowej.

● Ale to ostatnie wyróżnienie, to nie jest Twój pierwszy tak duży sukces. Znalazłaś się w końcu na liście 25 under 25 i w grupie Top 100 Women in AI. Chyba niewielu Twoich rówieśników może pochwalić się podobnymi osiągnięciami.

Myślę, że każdy ma swoje tempo rozwoju, również na płaszczyźnie naukowej. Dlatego, pomimo że czuję niesamowitą wdzięczność za to, jaką ścieżkę udało mi się obrać i którą konsekwentnie podążam, to absolutnie nie chciałabym nakładać podobnej presji na swoich rówieśników. Niezaprzeczalnie mam też to szczęście, że wielu moich przyjaciół to bardzo ambitne osoby, które z determinacją osiągają swoje cele i podbijają różne dziedziny nauk nawet w skali świata. Jestem z nich niesamowicie dumna!

● Studiujesz ekonomię, interesujesz się nowymi technologiami i transformacją cyfrową. Od kiedy taka zajawka? To niewątpliwie przyszłościowe kierunki rozwoju i duże możliwości.

Wygląda na to, że moje zainteresowania zaczęły kiełkować w liceum. To wtedy zainicjowałam pierwsze projekty badawcze, pisałam artykuły, uczestniczyłam w konkursach i wyjeżdżałam na konferencje. Budowanie zaangażowania w te tematy trwało kilka lat i stopniowo wzmacniało się w miarę poświęcania czasu na edukację. Często przypominam sobie, jak w szkole średniej spędzałam noce w pociągach, podróżując po różnych częściach Polski w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju.

Pole, którym się zajmuję, ma duży potencjał na przyszłość, ale jest już mocno nasycone. Aby odnaleźć się w tej dziedzinie, potrzebne jest kreatywne i innowacyjne podejście. Chciałabym pracować nad technologiami, które będą wspierać człowieka, a nie go degradować — co niestety zbyt często obserwujemy.