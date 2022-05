Tragiczny wypadek na "2". Nie żyje dwóch kierowców

Nadbużańskie drogi rozjeżdżone przez wojsko. Będzie apel radnych do rządu?

Miał być apel do rządu o "natychmiastowe działania" poprawiające stan nadbużańskich dróg i wypłatę rekompensat dla rolników. – To skala zerowa w stosunku do sytuacji, jeżeli "ruski" przejdzie przez Bug – ocenia radny powiatu bialskiego, Tomasz Bylina z PiS. A radni z PSL wstrzymują się od głosu.