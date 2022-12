Tysiące światełek. Tak właśnie postanowił rozświetlić swój dom. Nagranie

Prace rozpoczyna już w październiku, tak by zdążyć do 6 grudnia.



W ubiegłym roku w ramach protestu przeciwko forsowanej przez PiS ustawie zwanej "lex TVN" światełka układały się w napis "Wolne Media". W tym roku - również w nawiązaniu do bieżących wydarzeń - wśród iluminacji znalazła się postać żebraka, którego twórca opisuje jako "ruska wracającego z Ukrainy".