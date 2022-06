Ważne zmiany dla kierowców. Mogą mieć wpływ na wysokość ubezpieczenia OC

Lublin. Ciała leżały obok siebie. Policja zna personalia dwóch ofiar pożaru

Policjanci ustalili już personalia dwóch z trzech ofiar tragicznego pożaru, do jakiego doszło we wtorek w nocy przy ul. Sokolej w Lublinie. W przypadku trzeciej ofiary będą potrzebne testy DNA do identyfikacji.