Wspominamy tych, którzy odeszli w ostatnim roku

Jan Nowicki

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny, pedagog, pisarz i poeta. Zagrał niemal 200 ról w teatrze telewizji i filmowych, m.in. w „Wielkim Szu”, „Magnacie”, „Spirali” i „Sanatorium pod Klepsydrą”. Przez ponad 30 lat był aktorem Starego Teatru w Krakowie, gdzie zagrał dziesiątki ról, a jego kreacje Stawrogina w „Biesach”, Rogożyna w „Nastazji Filipownej”, Artura w „Tangu” czy księcia Konstantego w „Nocy listopadowej” przeszły do historii polskiego teatru. W latach 1958-60 studiował na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 1964 zadebiutował w „Wariatce z Chaillot” J Giradoux w reżyserii Zygmunta Hubnera w roli Piotra na deskach Starego Teatru w Krakowie. Był także autorem kilku książek, tekstów piosenek i kolęd.

Pelé

Edson Arantes do Nascimento, brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika. Trzykrotny mistrz świata. Działacz sportowy, polityk, w latach 1995–1998 minister sportu Brazylii. W 2000 roku wraz z Diego Maradoną został wybrany najlepszym piłkarzem XX wieku. W klubie Santos FC zadebiutował w wieku 15 lat (7 września 1956) w meczu przeciwko Corinthians Santo André strzelając jedną z bramek. W tym klubie Pelé występował 18 lat. W reprezentacji zadebiutował w wieku 17 lat w meczu przeciwko Argentynie. Zdobył w tym meczu gola, ale Brazylia przegrała 1:2. Był to zarazem jedyny występ w barwach „canarinhos”, w którym strzelił bramkę i zszedł z boiska pokonany. Wystąpił w 91 oficjalnych meczach reprezentacji narodowej i strzelił w nich 77 bramek. Gole strzelał w 51 meczach, siedmiokrotnie popisując się hat trickiem. W 1999 Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił go najlepszym sportowcem XX wieku. Pelé był także ambasadorem dobrej woli UNESCO. Został odznaczony przez królową Elżbietę II honorową komandorią Orderu Imperium Brytyjskiego.

Mariusz Antoni Walter

Reportażysta, reżyser filmów dokumentalnych, pracownik naukowy, menedżer, producent, współwłaściciel Grupy ITI, założyciel telewizji TVN. Maturę zdał w Technikum Sanitarnym w Krakowie. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pracę w mediach zaczynał w studenckim radiowęźle w Gliwicach. W latach 70. stał się jednym z najbardziej znanych dziennikarzy i producentów telewizyjnych. Był dziennikarzem TVP w latach 1963- 82.Współtworzył program telewizyjny „Turniej Miast”. Był pomysłodawcą i twórcą pierwszego wielogodzinnego bloku programowego w historii polskiej telewizji „Studio 2”. Twórca nagradzanych za granicą filmów dokumentalnych (m.in. Autobus z napisem „Koniec”). W stanie wojennym zakończył współpracę z TVP. W 1984 wraz z J. Wejchertem założył holding ITI. Przedsiębiorstwo otrzymało koncesję na sprowadzanie sprzętu elektronicznego z zagranicy i dystrybucję w Polsce filmów na kasetach wideo. W 1997 stanął na czele telewizji TVN, której kierownictwo w 2001 przekazał synowi Piotrowi. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Barbara Jill Walters

Amerykańska dziennikarka telewizyjna. Pierwsza kobieta-anchor w telewizji USA. Była 11-krotnie nominowana do Nagrody Emmy. W 1990 została wybrana do Hall of Fame Academy of Television Arts & Sciences. Urodziła się w rodzinie pochodzenia żydowskiego, która wyemigrowała ze wschodniej Europy (dziadek Walters, Isaac Abrahams, urodził się w Łodzi). Po ukończeniu college’u w 1951 pracowała w agencji reklamowej, po czym została asystentką dyrektora ds. reklamy w nowojorskiej stacji telewizyjnej NBC. Wkrótce została zatrudniona jako producentka wiadomości i publicystyki w sieci CBS. Od 1961 pisała scenariusze do porannego programu NBC Today, a także tworzyła reportaże. Od 1997 prowadziła w ABC program The View. Przeprowadziła wywiady z wieloma światowymi przywódcami i gwiazdami rozrywki. W 1996 Barbara Walters została sklasyfikowana na 34. miejscu listy „50 największych gwiazd telewizyjnych wszech czasów”.

Shirley Watts

Żona perkusisty The Rolling Stones zmarła w wieku 82 lat, półtora roku po śmierci swojego męża Charliego Wattsa. To para bardzo dobrze znana na południowym Podlasiu, a zwłaszcza w Janowie Podlaskim, gdzie mieści się najstarsza państwowa stadnina koni arabskich. Wattsowie sami byli właścicielami stajni Halsdon Arabians w Anglii. Shirley Watts była stałą bywalczynią aukcji Pride of Poland. W sumie z Janowa Podlaskiego do angielskiej posiadłości Wattsów pojechały aż 24 konie.