Jego zaginięcie zgłosiła jedna z osób z rodziny. By móc dostać się do mieszkania, w którym miał znajdować się mężczyzna policja wezwała do pomocy straż pożarną. Funkcjonariuszom udało się wejść przez uchylone okno. W jednym z pomieszczeń mundurowi odnaleźli zwłoki, których stan wskazywał na to, że mężczyzna zmarł nawet około dwóch lat temu.