420 tysięcy złotych do podzielenia na 7 dzielnic

W 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kraśniku powstały miejsca parkingowe przy ul. Wyszyńskiego.

Do 30 września mieszkańcy Kraśnika mogą składać wnioski do nowego Budżetu Obywatelskiego. Po ocenie formalnej i merytorycznej projekty zostaną poddane pod głosowanie, które rozpocznie się 22 października i potrwa dwa tygodnie. Miasto na siedem dzielnic ma do podzielnia 420 tys. złotych, po 60 tys. na każdą dzielnicę.

