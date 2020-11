Burmistrz i policja. Komisariat w Annopolu niemal gotowy, ale brakuje do niego drogi

„Nowy komisariat powstaje na działce obok stadionu sportowego, ok. 500 m od obecnego komisariatu. Obecna siedziba komisariatu, znajdująca się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Annopol nie spełnia obecnie obowiązujących standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, jakie powinny być zachowane w obiektach służbowych policji. Lokal, w którym obecnie pracują policjanci, ma za mało pomieszczeń jak na jednostkę komisariatu, brak właściwego dojazdu i parkingu.” To fragment informacji zamieszczonej na stronie internetowej kraśnickiej Komendy Powiatowej Policji 10 października 2017 r.

Od tego czasu sporo to się zmieniło. Problem „właściwego dojazdu” tym razem do nowej siedziby policjantów jednak pozostał.

O nowym komisariacie w Annopolu mówił podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Kraśniku (w środę) starosta Andrzej Rolla, który referował radnym pracę zarządu z ostatnich kilku tygodni. Poinformował m.in. o roboczym spotkaniu.

– Sprawa dotyczyła drogi dojazdowej do posterunku policji w Annopolu, który od roku czeka na otwarcie. Problemem jest brak drogi dojazdowej – stwierdził starosta kraśnicki.

– Ze spotkania, które odbyło się jeszcze w październiku w siedzibie starostwa, wynika, że ani burmistrz Annopola nie wyraża chęci przygotowania tej drogi dojazdowej do komisariatu, ani wójtowie Trzydnika Dużego i Gościeradowa – powiedział nam w piątek starosta kraśnicki. – W lipcu zaoferowaliśmy pomoc z Zarządu Dróg Powiatowych, który mógł wtedy ułożyć krawężniki i dokonać stabilizacji tłuczniem z materiału powierzonego przez miasto Annopol i gminy Trzydnik Duży i Gościeradów.

Mieli budować czy nie?

– Nie mam żadnych dokumentów – umów, porozumień z policją poświadczających zobowiązanie Gminy Annopol do wybudowania drogi dojazdowej do komisariatu policji – podkreślił Mirosław Gazda, burmistrz Annopola. – Poza tym nigdy w budżecie Gminy Annopol, przejmując obowiązki burmistrza, nie znalazłem zabezpieczonych pieniędzy na ten cel. Chciałbym tu mocno podkreślić, że wybudowanie tej drogi w obecnej chwili służyłoby wyłącznie dojazdowi do komisariatu. To nie byłoby w porządku wobec mieszkańców naszej gminy, którzy czekają na drogi dojazdowe do swoich posesji. Nadmienię, że wartość kosztorysowa tej drogi w 2017 wynosiła ok. 241 tys. zł. Na taką inwestycję po prostu nas nie stać.

Burmistrz podkreśla, że urząd którym kieruje już wspomógł komisariat. – Została przekazana działka pod jego budowę (wartość ok. 100 tys. zł), zostało udzielone wsparcie na wyposażenie (150 tys. zł), została przeniesiona linia światłowodowa (ok. 25 tys. zł), została wykonana też dokumentacja na budowę drogi (ok. 11 tys. zł). W sumie to kwota ok. 286 tys. zł – podlicza Gazda. – To dla tak małego samorządu ogromny wydatek. Dlaczego mamy dalej dokładać do komisariatu skoro nie należy to do naszych zadań? Mamy wystarczająco dużo własnych obciążeń, z którymi musimy się borykać. Dziwię się, dlaczego KWP w Lublinie oraz KPP w Kraśniku stoją na stanowisku, że Gmina Annopol ma tę drogę wybudować.

Zdaniem burmistrza „Komisariat Policji w Annopolu ma służyć nie tylko mieszkańcom Annopola, lecz także gminom ościennym takim jak Gościeradów czy Trzydnik Duży”. – Jeżeli naprawdę Policji zależy na szybkim zakończeniu tej sprawy, to zaproponowałem, że Gmina Annopol przekaże prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane i będą mogli wybudować sobie drogę dojazdową.

Policja odpowiada

– Umowa dotycząca budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu została podpisana w sierpniu 2017 r. Rozmowy z władzami samorządowymi Annopola w sprawie wybudowania drogi rozpoczęły się już rok wcześniej i wtedy też została wytyczona droga wewnętrzna – zaznacza kom. Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie. – Działkę, pod budowę otrzymaliśmy od gminy w drodze darowizny. W akcie notarialnym z dnia 22.07.2016 r. zaznaczono, że dojazd będzie się odbywał z drogi krajowej za pośrednictwem wyznaczonej drogi wewnętrznej pozostającej własnością gminy, na której została ustanowiona nieodpłatna służebność przejazdu. (uchwała Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 23.05.2016 r.)

Kom. Fijołek dodaje, że „w lutym 2018 r. burmistrz Annopola (chodzi o poprzednika Mirosława Gazdy-red.) poinformował komendę wojewódzką o tym, że podtrzymuje wcześniejsze ustalenia w zakresie realizacji tej inwestycji”. – Na piśmie zadeklarował, że w roku 2019 nastąpi rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej, która stanowiłaby dojazd do budynku komisariatu jak i przyległych działek” – podaje przedstawiciel KWP w Lublinie.

Wskazuje też, że w ub.r. komenda ponownie wystąpiła do burmistrza „z prośbą o przyspieszenie prac budowy drogi”. – W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż Gmina Annopol nie jest w stanie udźwignąć finansowo budowy drogi dojazdowej – dodaje kom. Fijołek. – W dalszej kolejności burmistrz wskazał nową lokalizację zjazdu z drogi krajowej do budynku komisariatu i złożył wniosek do GDDKiA o wydanie zezwolenia na lokalizację takiego zjazdu. Podkreślam, że taką przebudowę może wykonać tylko Gmina Annopol, ponieważ to ona jest właścicielem terenu. Zgodnie z przepisami sami nie możemy tego wykonać.

Kom. Fijołek odniósł się też do tego czemu komisariat przy ul. Lubelskiej nie został jeszcze otwarty. – Otwarcie nowego komisariatu na chwilę obecną nie zostało jednak opóźnione, czy wstrzymane z powodu niewykonania drogi przez gminę – akcentuje kom. Fijołek. – Jesteśmy na końcowym etapie inwestycji. Obecnie trwają prace związane z podłączeniem sieci teleinformatycznej. W dalszej kolejności przystąpimy do wyposażenia w sprzęt i umeblowanie komisariatu.

Powierzchnia użytkowa nowego komisariatu w Annopolu to 573 m kw. Łączne koszty to 4,7 mln zł.