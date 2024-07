Kompostownia ograniczy odór i użyźni glebę

Blisko 30 mln złotych będzie kosztowała nowa inwestycja firmy Ekoland. Mowa jest o kompostowni, która zostanie oddana do użytkowania jesienią bieżącego roku. Dzięki temu znacznie zmniejszy się uciążliwość zapachowa dla otoczenia oraz zredukowana zostanie ilość odpadów trafiających na składowisko – zapewnia inwestor, firma Ekoland.

– Oddanie do użytku nowej instalacji na terenie Zakładu przy ulicy Jodłowej usprawni proces zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji – mówi Wojciech Wojtaszek, członek zarządu Ekoland. – Budowa nowej kompostowni jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii, która wpisuje się w koncepcje gospodarki obiegu zamkniętego – dodaje Wacław Gałuszka, inny członek zarządu Ekoland.

Mieszkańcy kraśnickich osiedli Piaski oraz Koszary mają nadzieję, że nowoczesna kompostownia rozwiąże problemy związane z nieprzyjemnym zapachem, który wydobywał się znad wysypiska zwłaszcza latem. – Czasami trudno było funkcjonować ze względu na przykry zapach, szczególnie przy tak wysokich temperaturach, jak obecnie. Mam nadzieję, że te problemy skończą się po uruchomieniu tej inwestycji – mówi pani Joanna, mieszkanka osiedla Piaski.

Do kompostowni trafią bioodpady z selektywnej zbiórki. Są to między innymi odpady kuchenne oraz odpady zielone. Hermetyzacja procesu kompostowania, poprzez zamknięcie odpadów w szczelnych betonowych komorach i zastosowanie systemu filtrowania powietrza pozwoli znacznie ograniczyć uciążliwość zapachową instalacji.

– Kompostownia będzie produkować organiczny środek poprawiający właściwości gleby, dzięki czemu powinniśmy osiągać wyższe poziomy odzysku i recyklingu. To w przyszłości przełoży się na uniknięcie kar dla lokalnych samorządów za niewłaściwe gospodarowanie odpadami. Ważne jest również to, że dzięki kompostowni zostanie zredukowana masa odpadów trafiających na składowisko – mówi Agnieszka Szymula, wiceburmistrz Kraśnika. Docelowo powinno to również wpłynąć na niższe opłaty dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Mowa o humulandzie. Jest to organiczny środek poprawiający właściwości gleby, który przeznaczony jest dla wszystkich miłośników uprawy roślin. Humuland doskonale sprawdza się w przypadku ogródków kwiatowych i warzywnych, działek, jak również roślin balkonowych i doniczkowych. Szczególnie polecany jest do stosowania na zdegradowanych gruntach rolniczych o niskiej zawartości potasu i substancji organicznej.

– Aby powstał dobry produkt, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego wsadu do instalacji. Powinny to być zebrane selektywnie odpady zielone oraz odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego. Odpady te nie powinny mieć zanieczyszczeń w postaci worków foliowych i szkła, ponieważ mogą one zanieczyścić gotowy produkt. Ważna zatem jest świadomość mieszkańców w zakresie odpowiedniej segregacji odpadów u źródła, dlatego Ekoland stale inwestuje w edukację ekologiczną – mówi Marcin Rubaj, kierownik ds. ochrony środowiska w Ekoland.