Kraśnik: We trzech okradli starszą panią. Sąd nie miał dla nich litości

Kierowcy, uważajcie! Trwa wyścig przyjaźni polsko-ukraińskiej. Będą zamykać ulice

We wtorek rozpoczął się 67 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej. Potrwa do piątku. Policja pilnuje, aby kolarze ścigali się bezpiecznie, ale też apeluje do zmotoryzowanych o ostrożność i uprzedza, że mogą być utrudnienia.