Pijana weszła wprost przed nadjeżdżające auto

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 833 - na północnej obwodnicy Kraśnika ,na wysokości obrębu Budzyń. Wstępne ustalenia wskazują na to, że przed godz. 18:00, 40-letnia mieszkanka gmina Urzędów weszła przed nadjeżdżający pojazd marki Ford, którym podróżował w kierunku dzielnicy fabrycznej 21-letni mieszkaniec Gminy Kraśnik. W tym miejscu nie ma przejścia dla pieszych, teren jest nieoświetlony, to obszar niezabudowany - informuje aspirant Paweł Cieliczko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Poszkodowana została przetransportowana do szpitala, była przytomna. Kierujący był trzeźwy. Pas ruchu w kierunku dzielnicy fabrycznej jest zablokowany, ruch odbywa się wahadłowo. - Prowadzimy oględziny. Prosimy o ostrożność ze względu na trudne warunki atmosferyczne - apeluje aspirant Paweł Cieliczko