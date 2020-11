Tlenu brakuje również w szpitalu w Parczewie. – Na szczęście do tej pory nie musieliśmy przenosić pacjentów do innych szpitali, ale ostatnio mieliśmy podbramkową sytuację. Nasz koncentrator tlenu miał zużycie ponad normę. Zamiast 200 litrów na minutę, zużywał 206. Natychmiast musieliśmy zmniejszyć do 150, bo by nam zabrakło – tłumaczy Janusz Hordejuk, dyrektor szpitala w Parczewie. – To, co kiedyś zużywaliśmy w ciągu tygodnia, teraz wystarcza na jeden dzień. W rezerwie mamy 24 butle, co aktualnie wystarczy na dobę. Wcześniej był to zapas na tydzień.

Dyrektor Hordejuk tłumaczy, że koncentrator pracuje non stop, więc wzrosły także rachunki za prąd. Aktualnie tygodniowe zużycie prądu jest takie, jak wcześniej w ciągu miesiąca.

Do przeniesienia pacjentów do innych placówek nie doszło ostatecznie w szpitalu w Janowie Lubelskim, chociaż pod koniec ubiegłego tygodnia było takie zagrożenie. – Aktualnie mamy już zatankowany zbiornik tlenu, otrzymaliśmy też dostawę butli. Wystarczy to na półtora do dwóch tygodni. Złożyliśmy już kolejne zamówienia – mówi Renata Ciupak, dyrektor szpitala w Janowie Lubelski.

Od czwartku w szpitalu MSWiA w Lublinie ma być dostępnych 155 łóżek, w tym 45 respiratorowych, dla pacjentów z Covid-19 oraz tych, którzy przeszli tę chorobę, ale konieczne jest u nich leczenie respiratorowe. Ma to odciążyć szpitale w regionie, które mają problem z tlenem.