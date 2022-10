Nowa porodówka w Kraśniku. Co jeszcze zostało do zrobienia?

Budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Dach jest już skończony. Wstawione są też okna – wylicza Michał Jedliński, dyrektor SP ZOZ w Kraśniku. – Wewnątrz budynku są skończone tynki. Są już też ustawione ścianki działowe. Trwa montaż instalacji. Także obecnie prowadzone są już prace wykończeniowe. Potrwają jeszcze kilka miesięcy. Zgodnie z umową roboty mają zakończyć się wraz z końcem lutego 2023 r. Wykonawca co prawda sygnalizował nam pewne opóźnienia, które mogą, ale nie muszą mieć wpływu na zakończenie inwestycji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem nie przewidujemy opóźnień.

Trwają uzgodnienia co do kwoty waloryzacji.

– Jest ona uzasadniona. Skierowałem wniosek do zarządu powiatu kraśnickiego w tej sprawie – mówi dyrektor Jedliński, dodając, że liczy na porozumienie z wykonawcą.

– Obecnie normalną rzeczą jest to, że wykonawcy, którzy mają zawarte umowy czy to ze szpitalem czy starostwem powiatowym czy innymi jednostkami samorządowymi, nie tylko u nas, ale na terenie całego kraju występują z wnioskami o waloryzację – podkreśla Paweł Kudrel, wicestarosta kraśnicki. – To nie jest nadzwyczajna sytuacją. Należy rozgraniczyć tylko dwie rzeczy: bieżące funkcjonowanie szpitala i sprawę inwestycji. Można śmiało powiedzieć, że rozbudowa szpitala polegająca na budowie pawilonu nie jest zagrożona.

Jak informuje kraśnickie Starostwo Powiatowe, „zgodnie z aneksem została zwiększona całkowita wartość projektu oraz wartość wydatków kwalifikowanych do kwoty: 31 646 500,00 zł (zwiększenie o 6 546 500,00 zł), a wartość dofinansowania została zwiększona z 19 000 000,00 zł do kwoty 25 546 500,00 zł, a więc 80,73 proc. kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Inwestycja pochłonie w sumie ponad 31 milionów złotych – podlicza kraśnickie Starostwo, dodając, że dotacja jest efektem współpracy zarządu powiatu z marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim.

Inwestycja przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku jest „jedną z największych w historii powiatu kraśnickiego”.

W dobudowanym do szpitala przy ul. Chopina pawilonie będzie 10 sal dla pacjentek – matek z dziećmi.

Znajdą się też dwie sale do porodów rodzinnych, sala do cięć cesarskich (wyposażona w stanowisko resuscytacji noworodka). Zaplanowane zostały też pomieszczenia dla kobiet po porodzie i noworodków. W nowym budynku będą też umieszczone izby przyjęć: ogólna, dla dzieci, a także oddziału ginekologii i położnictwa.

„W ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne i energooszczędne wyposażenie” – zwracają uwagę urzędnicy starosty. Szpital zostanie uposażony m.in. w urządzenia do tomografii komputerowej, trzy kardiomonitory i aparaty KTG, USG oraz EKG. Będą nowe łóżka pooperacyjne a także pompy infuzyjne (trafią do ginekologicznej sali pooperacyjnej). „W sali do cesarskich cięć znajdzie się lampa, nowy stół operacyjny, aparat do znieczuleń, kardiomonitor, pompy infuzyjne i ssaki operacyjne” – wyliczają urzędnicy. „Nowe wyposażenie zakupione zostanie także do sal porodowych, sali pooperacyjnej położniczej, sali intensywnego nadzoru noworodków (dwa respiratory noworodkowe) oraz sal położniczych”.