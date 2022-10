To będzie pierwsza tego typu placówka w powiecie kraśnickim

Trwa rewitalizacja i rozbudowa budynku po byłej przychodni. Inwestycja dotyczy także zagospodarowania terenu. Tak by przy al. Niepodległości 23 w Kraśniku, w przyszłym roku mogło zacząć działać Środowiskowe Centrum Wsparcia.

– Jego celem jest włączenie do życia społecznego osób niepełnosprawnych, będących pod stałą opieką rodzin oraz poprawę dostępności do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych dla tych osób – wyjaśniła na sesji Rady Powiatu w Kraśniku Aneta Chęcińska-Baran, zastępca dyrektora kraśnickiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Będzie to pierwsza tego typu placówka w powiecie kraśnickim. Ma pomagać osobom z niepełnosprawnościami w szczególności tym: z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale też osobom zmagającym się z chorobą Alzheimera, demencją starczą, jak też osobom ze spektrum lub niepełnosprawnościami sprężonymi.

– W Centrum zaplanowanych jest 60 miejsc dla podopiecznych w systemie dziennym. Natomiast dla pobytu całodobowego – 6 miejsc – podała Chęcińska-Baran.

Będzie też 12 miejsc całodobowych tzw. mieszkań treningowych wspomaganych (miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami uczą się jak osiągać niezależność-red.).

W środę Rada Powiatu poparła tę inicjatywę.

– Żeby móc pozyskać pieniądze na funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Wsparcia należy podjąć uchwałę intencyjną o jego utworzeniu. Jest ona potrzebna po to by PCPR mógł wystąpić z wnioskiem do pana wojewody – wyjaśnił Andrzej Rolla, starosta kraśnicki. – Nabór wniosków będzie prawdopodobnie w styczniu.

Starosta zapewnił, że prace budowlane "przebiegają zgodnie z harmonogramem". – Obecnie zaawansowanie robót wynosi ponad 40 proc. – ocenił Andrzej Rolla.

Więcej pieniędzy spoza budżetu powiatu na inwestycję

Wzrosło dofinansowanie inwestycji dotyczącej ŚCW. – 14 października podpisałem z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim aneks zwiększający dofinansowanie o prawie 4 mln zł – podał starosta Andrzej Rolla. – Obecnie całkowita wartość projektu wynosi 22 mln 165 tys. zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15 mln 347 tys. zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 1 mln 805 tys. zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 mln 149 tys. zł. Natomiast wkład własny powiatu kraśnickiego – 1 mln 863 tys. zł.