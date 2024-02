1,5 promila w organizmie kierowcy. Tłumaczył, że to „przez cukierki”

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, kiedy funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział młody mieszkaniec gminy Wojsławice, który podróżował z kolegą. Miała to być zwykła kontrola, ale szybko okazało się, że mężczyźni są pod wpływem alkoholu.

Pasażer miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu, a kierowca o połowę mniej. 25-latek próbował wmówić funkcjonariuszom, że taki wynik badania alkomatem jest spowodowany przez spożycie cukierków z alkoholem i wdychanie „oparów” od pijanego kolegi.

Wkrótce ma stanąć przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

- Apelujemy o zdrowy rozsądek na drodze. Pamiętajmy, że kierujący na drodze pod działaniem alkoholu stwarza duże zagrożenie. Taki uczestnik ruchu ma zaburzoną koordynację, widzenie, zwolnioną reakcję – przypomina starszy sierżant Anna Chuszcza z KPP w Krasnymstawie.