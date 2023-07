Kolizja na krajowej "siedemnastce". Jedna osoba w szpitalu

Kierowcy korzystający z DK nr 17 w Izbicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Jeszcze przez pewien czas na miejscu będzie obowiązywał ruch wahadłowy. To wszystko wynik kolizji, do jakiej doszło dzisiaj ok. godz. 13. Jak informuje krasnostawska policja, kierujący audi mieszkaniec powiatu zamojskiego zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącą ciężarową scanią. Za kierownicą tej drugiej siedział mieszkaniec województwa mazowieckiego.

Obydwaj mężczyźni byli trzeźwi. Na miejsce wezwano straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe. Kierowca z audi został zabrany do szpitala na obserwację. Drugiemu z uczestników tego zdarzenia nic się nie stało.