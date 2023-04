Były prezes stadniny w Janowie Podlaskim ma nową pracę. Lądowanie w fotelu wiceburmistrza

72-letni Cichosz w przeszłości pracował już w Krasnymstawie. W latach 1998-2002 pełnił funkcję wicestarosty powiatu krasnostawskiego. Politycznie był związany z Polskim Stronnictwem Ludowym, a następnie ze Stronnictwem „Piast”. W 2007 jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdobył mandat senatorski w okręgu chełmskim. W wyborach w 2015 roku z listy PiS startował do Sejmu. Bezskutecznie, ale posłem został pod koniec kadencji, zajmując miejsce Beaty Mazurek, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego. W kolejnych wyborach nie uzyskał reelekcji.

>> Jest nowy prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim. Co na to pracownicy?<<

We wrześniu 2020 roku został prezesem stadniny koni w Janowie Podlaskim. Kierował nią do marca tego roku, kiedy nieoczekiwanie złożył rezygnację. Już wtedy pisaliśmy, że niebawem może zająć fotel wiceburmistrza w Krasnymstawie.

Stało się to możliwe po tym, jak to stanowisko zwolnił dotychczasowy zastępca burmistrza Krzysztof Sugalski. 3 kwietnia został on dyrektorem cukrowni w Siennicy Nadolnej. Tego samego dnia Cichosz objął funkcję w krasnostawskim magistracie. Pełni w nim te same obowiązki, co jego poprzednik, związane m.in. z kwestiami inwestycyjnymi, komunalnymi czy ochroną środowiska.