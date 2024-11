Seniorki z Krasnegostawu śpiewały w Pałacu Prezydenckim. Publiczność była zachwycona

Ten występ zespołu "Jesienne Promyki” z Dziennego Domu Pomocy Społecznej odbył się przy okazji gali wręczenia nagród w konkursie „Razem dla Seniorów”, którego patronką honorową jest żona prezydenta - Agata Kornhauser-Duda.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazła się Krystyna Kobylańska, zdobywczyni drugiego miejsca w kategorii „Seniorzy Seniorom”. To ona właśnie prowadzi "Jesienne Promyki" i została do Pałacu Prezydenckiego zaproszona wraz z grupą, by wystąpić z krótkim recitalem utworów operetkowych.

Krystyna Kobylańska przez lata pracowała jako nauczycielka i instruktorka tańca zespołów ludowych m.in. w Zespole Szkół Rolniczych w Krasnymstawie oraz w Krasnostawskim Domu Kultury. Obecnie działa jako wolontariuszka, a od przeszło dekady współpracuje też z krasnostawską filią Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest też tegoroczną laureatką przyznawanego w Krasnymstawie honorowego wyróżnienia Złote Karpie.