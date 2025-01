Sprzęt do rehabilitacji za darmo. Ale nie dla wszystkich

Krasnostawska wypożyczalnia została otwarta w zeszłą środę w budynku tzw. jatek miejskich (dwa lokale od strony targowiska). Jest zaopatrzona w sprzęt, który może trafić do domów seniorów w wieku powyżej 65 lat, także niepełnosprawnych. Ledwie ruszyła, a zanteresowanie jest spore.

– Wypożyczyliśmy już m.in. łóżko rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, kule – wylicza Mariusz Antoniak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ta jednostka prowadzi punkt na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizującego projekt „Polityka Senioralna EFS+”.

Dyrektor MOPS Krasnystaw mówi, że uruchomienie takiej wypożyczalni to dla potrzebujących rzecz bezcenna. Bo takich osób jest wiele, a nie każdego stać, by korzystać z ofert komercyjnych. Co ważne, wypożyczyć sprzęt można na taki okres, na jaki jest on niezbędny.

Usługa jest w pełni bezpłatna, ale nie dla wszystkich dostępna. Ponieważ wypożyczalnie zostały wyposażone i uruchomione w ramach unijnego projektu to korzystanie z nich jest obwarowane sztywnymi zasadami.

– Ze sprzętu mogą nieodpłatnie korzystać beneficjenci projektu, seniorzy 65+, którzy są objęci podstawowymi usługami społecznymi: opiekuńczymi, asystenckimi, sąsiedzkimi lub w ramach wolontariatu opiekuńczego – zaznacza Małgorzata Wołoszyn, specjalistka z ROPS zajmująca się m.in. projektem „Polityka Senioralna EFS+” w ramach którego w województwie powstało 12 wypożyczalni.

Poza tą działającą w Krasnymstawie kolejne są również na terenie innych gmin: Gościeradów w miejscowości Salomin 121 (budynek Dziennego Domu „Senior +”), Urzędów (budynek Ośrodka Zdrowia przy ul. Hevelke 2), Łuków (ul. Warszawska 24), Stoczek Łukowski w miejscowości Toczyska 101 (budynek przedszkola), Ryki (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 12), Hrubieszów (ul. Rynek Sutki 14), Tomaszów Lubelski (ul. Ściegiennego 57), Krynice w miejscowości Budy 48A (budynek dawnej świetlicy wiejskiej), Rachanie w miejscowości Werechanie (budynek dawnej szkoły) Sitno w miejscowości Stanisławka 75 (budynek Dziennego Domu „Senior +”) oraz Wisznice (ul. Rynek 9, budynek kina).

– Myśmy wyposażyli i uruchomili wypożyczalnie, ale zleciliśmy ich prowadzenie partnerom w konkretnych gminach. Tak będzie do końca grudnia tego roku, później przekażemy wypożyczalnie samorządom. W związku z okresem trwałości projektu wypożyczalnie mają być bezpłatne przez dwa lata – podsumowuje Małgorzata Wołoszyn.

A jest z czego korzystać. Każda z wypożyczalni uruchomionych przez ROPS otrzymała jednakowy zestaw wart ponad 83 tys. zł (łączna wartość to przeszło milion), w skład którego wchodzą: łóżka rehabilitacyjne (10 szt), materace przeciwodleżynowe (15 szt.), poduszki przeciwodleżynowe (19 szt.), stoliki przyłóżkowe (20 szt.), ambony z podparciem (10 szt.), chodziki cztero- (10 szt.) i trzykołowe (6 szt.), balkoniki (10 szt.), wózki inwalidzkie (9 szt.), Krzesła prysznicowe (6 szt), wanny pneumatyczne (10 szt.), koncentratory tlenu (4 szt.), rowerki rehabilitacyjne (10 szt.), kule łokciowe (12 par), laski podparciowe (20 szt.), podnośniki transportowo-kąpielowe (3 szt) i materace masujące (8 szt.).

– Gorąco zachęcamy do korzystania z wypożyczalni. I nawet jeśli ktoś dotychczas nie był beneficjentem projektu, to nie znaczy, że nie może nim zostać i również w przyszłości wypożyczyć sprzęt – podkreśla dyr. Antoniak.

Wypożyczalnia w Krasnymstawie jest otwierana w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.30-17 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z MOPS, tel. 82 576 23 24.