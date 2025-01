Wjechał prosto w dziewczynkę na przejściu

Działo się to dzisiaj rano w Krasnymstawie na ulicy Okrzei. Sygnał o zdarzeniu dotarł do komendy ok. godz. 7. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło do potrącenia dziewczynki.

Policjanci, których tam wysłano, ustalili, że 15-latka była na pasach, gdy uderzył w nią jadący nissanem w kierunku centrum miasta 45-latek.

- Poszkodowana została przetransportowana przez załogę karetki pogotowia do szpitala. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało i może ona mówić o wielkim szczęściu - pdkreśla mł. asp. Anna Chuszcza, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Krsnymstawie.

Sprawca był trzeŹwy. Za to co robił dostał wysoki mandat na 3 tys. zł oraz 15 punktów karnych. Policja ku przestrodze publikuje nagranie z tego groźnie wyglądającego zdarzenia, które zarejestrował monitoring.

- Pamiętajmy, że w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to, co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na drogę. Tylko w ten sposób unikniemy niebezpiecznych zdarzeń - podkreśla policjantka.