Gotowanie z Dziennikiem. Propozycje na niedzielny obiad

Zupa: Grzybowa z gryczanymi pierożkami

Składniki: 2 dag grzybów suszonych, 20 dag świeżych, tymianek, sól, pieprz, sos sojowy grzybowy. Na ciasto: 1 kg mąki, 4 jaja, szklanka ciepłej wody, sól. Na farsz: 10 dag kaszy gryczanej, szklanka wody, cebula, 6 dag klarowanego masła, żółtka, 2 ziela angielskie, listek bobkowy, sól, cukier, pieprz.

Wykonanie: suszone grzyby namoczyć, świeże pokroić w plasterki, podsmażyć na maśle, podlać sosem sojowo grzybowym, dodać do wywaru z warzyw razem z wodą z moczonych grzybów. Zagotować, doprawić tymiankiem, solą, pieprzem. Zabielić śmietaną. Pierożki. Jajka wbić do miski, wlać wodę, roztrzepać widelcem. Do drugiej miski wsypać mąkę, sól, wbić jaja, wyrobić ciasto, wstawić do lodówki. Farsz. Zagotować wodę z jednym zielem angielskim listkiem, wsypać kaszę, gotować na wolnym ogniu, przełożyć na brytfanki, podprażyć w piekarniku. Cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na maśle, dodać do kaszy, doprawić do smaku, dodać żółtko, nakładać farsz na krążki ciasta, lepić, gotować w osolonym wrzątku.

Drugie: Żeberka w koronie

Składniki: 1 kg żeberek, 2 puszki przecieru pomidorowego, 1 łyżeczka chili, 3 łyżki miodu, 1 łyżka sosu sojowego, 1 łyżeczka zmielonej gorczycy,, 1 łyżeczka ziaren gorczycy, 3 ząbki czosnku, pół łyżeczki mielonego imbiru, 1 mała cebula, 1 łyżeczka soli, 2 łyżki octu winnego, 1 papryka, 10 dag selera. Kapusta z grzybami do korony: 1 kg kapusty kiszonej, 1 opakowanie suszonych prawdziwków, 1 cebula, 2 czubate łyżki powideł śliwkowych, sól, pieprz, miód na smak, olej.

Wykonanie: najpierw trzeba żeberka opłukać i osuszyć. Resztę składników wymieszać w dużej misie, włożyć żeberka, przykryć i odstawić na 24 godziny do lodówki. Wyjąć żeberka. Nie usuwać przypraw. Włożyć do specjalnego rękawa do pieczenia. Piec 1,5 godziny w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Namoczone na noc grzyby posiekać i ugotować w wodzie, której się moczyły. Ostudzić, pokroić w paski, wody spod grzybków nie wylewać. Opłukaną kapustę ugotować, odcisnąć, dodać grzybki, zeszkloną cebulkę, doprawić solą, pieprzem i miodem, podlać wodą z grzybów i zapiec w piekarniku. Wyjąć żeberka z rękawa. Ułożyć w kształcie korony. Do środka nałożyć farsz.

Deser: Sernik z rodzynkami

Składniki: kruche ciasto: 3 szklanki mąki, 25 dag masła, 1/2 szklanki cukru pudru, 4 żółtka, 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Masa serowa: 1 kg sera białego, tłustego, mielonego, 25 dag masła, 1 szklanka cukru pudru, 2 białka, 8 żółtek, 1,5 torebki budyniu, skórka otarta z 1 pomarańczy, kandyzowana skórka pomarańczowa, rodzynki.

Wykonanie: posiekać wszystkie składniki ciasta nożem, a następnie zagnieść ciasto i włożyć na 1/2 godz. do lodówki. Odciąć 1/3 ciasta, resztą wylepić tortownicę (26 cm średnicy). Upiec na jasnozłoty kolor. Ostudzić. Wszystkie składniki masy oprócz 2 białek utrzeć w malakserze na aksamitną puszystą masę. Delikatnie wmieszać 2 ubite białka, otartą skórkę pomarańczy, rodzynki i kandyzowaną skórkę pomarańczową. Masę wylać na podpieczony kruchy spód w tortownicy. Na grubej tarce utrzeć resztę ciasta i posypać masę. Piec w temperaturze 170 stopni. Gotowe posypać cukrem pudrem.