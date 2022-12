Wigilijne pierogi ze słodką kapustą. Poleca Urszula Plewik

0 A A

Zdjęcie ilustracyjne (fot. Archiwum)

Urszula Plewik, aktorka Stacji Teatr w Konopnicy: To obowiązkowa pozycja na naszym wigilijnym stole. Pochodzę z Galicji, gdzie pierogi ze słodkiej kapusty są na porządku dziennym. Staram się lepić pierogi ze słodką kapustą wedle rodzinnych przepisów, ale zaglądam też do starych książek kucharskich. Na przykład do Monatowej.

