Górnicy z Bogdanki zarobią więcej. Jest zgoda na 9,8 tys. zł miesięcznie

Spór zaczął się jeszcze w ubiegłym roku. Cztery związki zawodowe działające w Lubelskim Węglu Bogdanka wystosowały do władz spółki żądania płacowe. Oczekiwali m.in. wzrostu średniego wynagrodzenia o 15 procent, czyli do poziomu 10 100 zł, czy podniesienie kwoty na dojazd do pracy do 12 złotych dziennie. Wydawało się, że przed sylwestrem udało się dojść do porozumienia. Spółka zaoferowała, to informacja nieoficjalna, średnią płacę w wysokości 9,8 tys. zł.

Jednak na takie rozwiązanie nie zgodziła się jedna z czterech organizacji pracowniczych – Związek Zawodowy „Przeróbka”. Oznacza to, że porozumienia płacowego nie można było zawrzeć, a władze firmy czekały, aż działacze porozumieją się między sobą.

W czwartek doszło do kolejnych rozmów. Już z udziałem wszystkich organizacji związkowych. W końcu Związek Zawodowy „Kadra” poinformował, że podwyżki zostały ustalone i zaakceptowane przez wszystkie strony.

– Zgodnie z tym od stycznia tego roku wzrosną stawki zaszeregowania o 10 procent na każdej grupie. Natomiast dodatki do przepracowanych dniówek wzrosną od miesiąca lutego. Kwoty dodatków będą następujące: 25 złotych na dniówkę zjazdową, 15 złotych na dniówkę dla pozostałych pracowników produkcyjnych na powierzchni, 10 złotych na dniówkę dla pozostałych pracowników nieprodukcyjnych na powierzchni.

Ustalono także inne zasady dotyczące np. „kwotę dla ścian”, pieniądze na posiłek regeneracyjny czy wypłatę 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jako odszkodowania, gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpi nie z winy pracownika.

Nie ma w piśmie „Kadry” tego wprost, ale średnia płaca w LW Bogdanka wyniesie teraz 9892 zł zł brutto.